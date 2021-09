Foot - OM

OM - Malaise : La grande annonce de Sampaoli sur le retour de Milik !

Publié le 18 septembre 2021 à 18h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a indiqué qu'Arkadiusz Milik ne devrait pas disputer la rencontre face à Rennes ce dimanche. Mais l'attaquant polonais devrait faire son retour avec l'OM dans les prochains jours.

Quand verra-t-on Arkadiusz Milik en Ligue 1 cette saison ? Touché au genou gauche en mai dernier, l’attaquant polonais a dû déclarer forfait pour le dernier Euro et a manqué les premiers matchs de l’OM en Ligue 1. Toutefois, si l’on en croit les dernières informations divulguées par Jorge Sampaoli, le joueur est sur le chemin du retour. Comme indiqué par le technicien argentin, Milik est encore trop juste pour disputer la rencontre face à Rennes ce dimanche, mais il pourrait intégrer le groupe de l’OM dans les prochains jours.

« Il est sur la fin de sa récupération mais on ne veut pas prendre de risque »