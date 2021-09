Foot - OM

OM - Clash : Sampaoli doit gérer un malaise en interne…

Publié le 19 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Lors des deux derniers matchs de l’OM, Steve Mandanda a été laissé sur le banc par Jorge Sampaoli. Et le gardien français comment déjà à s’agacer face à cette situation…

« Pau Lopez sera encore titulaire aujourd'hui. Nous voulons le voir sur un match supplémentaire. Nous espérons qu'il continuera sur sa lancée et que Steve Mandanda pourra bientôt revenir », annonçait Jorge Sampaoli jeudi avant la rencontre entre l’OM et le Lokomotiv Moscou en Europa League, annonçant donc que Steve Mandanda serait remplaçant pour la deuxième rencontre de suite. Un choix qui profite à l’autre gardien de l’OM, Pau Lopez, et qui commence à susciter de vives tensions en interne.

Mandanda agacé par la situation

L’Equipe a révélé samedi dans ses colonnes que Steve Mandanda ne comprenait pas la décision de Jorge Sampaoli à son égard. Le gardien de l’OM serait de plus en plus agacé par cette situation, d’autant qu’il estime que la situation n’évoluera pas de sitôt. Et il va désormais falloir gérer la crispation de Mandanda en interne…