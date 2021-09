Foot - OM

OM : Mandanda, Lopez… Que doit décider Jorge Sampaoli ?

Publié le 18 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli a décidé de titulariser Pau Lopez lors des deux dernières rencontres de l’OM, Steve Mandanda vivrait assez mal la situation. Mais selon vous, que doit décider l’Argentin ?

Véritable légende de l’OM, Steve Mandanda voit son statut bousculé par l’arrivée de Pau Lopez. Le club phocéen a en effet décidé de s’attacher les services d’un nouveau gardien cet été pour instaurer une concurrence dans les cages. Steve Mandanda s’était montré ouvert à l’idée d’accueillir un joueur plus jeune à son poste, conscient que sa retraite approche alors qu’il fêtera ses 37 ans en mars prochain. Cependant, l’international français ne s’attendait pas à être mis de côté aussi vite. Titularisé pour la première fois par Jorge Sampaoli face à l’AS Monaco (2-0) le week-end dernier, Pau Lopez était de nouveau aligné d’entrée pour affronter le Lokomotiv Moscou (1-1) en Ligue Europa ce jeudi. De quoi frustrer le capitaine de l’OM.

Sampaoli face à un problème avec Mandanda et Lopez ?