Foot - OM

Ligue 1 : L’OM impressionnant, le PSG de plus en plus inquiétant ?

Publié le 21 septembre 2021 à 15h31 par La rédaction

Pour la 7e journée de Ligue 1, le championnat pourrait tourner à l’avantage de Marseillais en pleine bourre. Et notamment si Paris se fait piéger à Metz, la lanterne rouge.

Respectivement leader et deuxième du championnat, le PSG et l’OM se déplacent pour la 7e journée de Ligue 1. Les Parisiens jouent à Metz, dernier du classement, quand les coéquipiers de Dimitri Payet vont à Angers, surprenant quatrième. Deux matchs qui pourraient voir une tendance très nette se dégager, avec un PSG de plus en plus inquiétant. Et un OM, plein de fraîcheur, toujours plus impressionnant. C’est le pronostic du 10 Sport , en partenariat avec Barrière Bet , pour cette nouvelle journée de Ligue 1.

