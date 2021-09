Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli lâche une grosse réponse à Adil Rami !

Publié le 21 septembre 2021 à 17h45 par T.M.

Dernièrement, Adil Rami a fait part de ses craintes pour la fin de saison de l’OM version Jorge Sampaoli. De quoi faire réagir l’Argentin, qui a répondu à son ancien joueur.

Arrivé au cours du dernier exercice à l’OM, Jorge Sampaoli a cette fois eu tout le temps qu’il pouvait pour préparer son équipe pour cette saison. Et jusqu’à présent, tout fonctionne sur des chapeaux de roue. En effet, la patte de l’Argentin se ressent sur le jeu des Marseillais, qui impressionnent en ce début de saison, eux qui pointent à la 2ème place de Ligue 1, à 5 points du PSG avec un match en moins. Néanmoins, certains nourrissent quelques craintes pour l’avenir. C’est le cas d’Adil Rami. Ancien protégé de Jorge Sampaoli au FC Séville, il a ainsi récemment fait part de son interrogations sur les résultats à long terme compte tenu de l’intensité de jeu actuelle.

« Adil a raison (…) mais… »