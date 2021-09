Foot - OM

OM - Polémique : Un gros malaise en interne ? La réponse de Sampaoli !

Publié le 20 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Jordan Amavi commencerait à s'agacer de sa situation, puisqu'il n'a toujours pas joué depuis le début de saison, Jorge Sampaoli met les choses au clair.

Jordan Amavi est l'une des énigmes depuis le début de saison. Et pour cause, alors que l'OM a prolongé son contrat jusqu'en 2025 en fin de saison dernière, l'ancien Niçois ne semble pas entrer dans les plans de Jorge Sampaoli qui n'a pourtant pas d'autres spécialistes du poste dans son effectif. Dans le rôle de piston gauche, ce sont donc Luis Henrique et Konrad de la Fuente qui se partagent le poste. Mais Jorge Sampaoli assure qu'il n'y aucun problème avec Jordan Amavi.

«Jordan a joué en préparation et s'est blessé»