OM - Malaise : Lopez, Mandanda... Sampaoli met les choses au clair !

Publié le 18 septembre 2021 à 17h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Jorge Sampaoli a lâché ses vérités sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez, arrivé cet été à l'OM.

A l’instar de Mauricio Pochettino au PSG, qui doit trancher entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Jorge Sampaoli est confronté à un énorme dilemme. L’entraîneur de l’OM doit faire un choix entre Steve Mandanda, cadre du vestiaire et présent à Marseille depuis de nombreuses années, et Pau Lopez, arrivé cet été en provenance de l'AS Roma et qui a disputé la dernière rencontre de l’OM face au Lokomotiv Moscou ce jeudi en Ligue Europa (1-1).

« Le temps dira s'il y aura une modification »