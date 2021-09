Foot - OM

OM : Adil Rami lance un gros avertissement pour Jorge Sampaoli !

Publié le 20 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Pour le moment, tout se passe bien pour l’OM avec Jorge Sampaoli. Néanmoins, d’ici quelques mois, cela pourrait bien se compliquer.

Sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli continue sur sa lancée de la saison passée. Pour ce nouvel exercice, l’Argentin est en grande réussite avec le club phocéen et le discours semble passer à merveille auprès de ses joueurs. Cela se reflète alors sur le terrain et les résultats suivent jusqu’à présent. Une euphorie partie pour durer toute la saison ? Connaissant très bien Sampaoli pour l’avoir connu au FC Séville, Adil Rami a tenu à prévenir ses anciens coéquipiers à l’OM.

« Ça va se compliquer en deuxième partie de saison »