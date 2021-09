Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli sort du silence pour Amavi !

Publié le 18 septembre 2021 à 19h10 par A.C.

Jorge Sampaoli s’est exprimé au sujet de la situation de Jordan Amavi, qui n’a toujours pas joué la moindre minute avec l’Olympique de Marseille cette saison.

Après six mois réussi, Jorge Sampaoli entre dans le dur. L’entraineur de l’Olympique de Marseille a pu mener son propre recrutement avec Pablo Longoria et se retrouve donc avec un effectif à l’image du jeu qu’il souhaite installer. Mais Sampaoli se retrouve surtout devant ses premiers dossiers chauds à gérer, comme la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez ou encore le temps de jeu de Jordan Amavi. Ce samedi, L’Équipe a en effet annoncé que le latéral gauche vivrait mal le fait de ne pas avoir disputé la moindre minute à l’OM depuis le début de la saison et commencerait même à songer à un départ cet hiver...

« Il a une blessure. Il n'est pas encore à 100% »