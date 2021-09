Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino lâche ses vérités sur l'affaire Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Quelques jours après avoir remplacé Lionel Messi par Achraf Hakimi et s'être retrouvé au cœur de la polémique, Mauricio Pochettino met les choses au clair et assure que l'international argentin était bien blessé.

Dimanche, à l'occasion de la venue de l'OL, Lionel Messi faisait ses grands débuts au Parc des Princes. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, malgré une première période convaincante, l'international argentin n'a pas réussi à marquer. Pire encore, le sextuple Ballon d'Or s'est retrouvé au cœur d'une polémique après son remplacement à la 76e minute de jeu. Et pour cause, Lionel Messi n'avait visiblement pas compris le choix de Mauricio Pochettino et sa moue au moment de son remplacement a fait le tour du monde. Il faut dire que le numéro 30 du PSG quitte très rarement la pelouse en cours de jeu, surtout que son équipe a besoin de marquer. Les rares fois où il a été remplacé durant sa carrière, la victoire était généralement actée. C'est la raison pour laquelle cette polémique a fait parler partout dans le monde. Cependant, Lionel Messi avait reçu un coup peu avant sa sortie et Mauricio Pochettino confirme qu'il n'a voulu prendre aucun risque.

Pochettino justifie son choix avec Messi