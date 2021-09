Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino a-t-il bien fait de sortir Lionel Messi ?

Publié le 21 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a pris une décision plus que surprenante en faisant sortir Lionel Messi à la 76ème minute. Un choix qui a provoqué une polémique. Mais selon vous, le coach du PSG a-t-il bien fait de sortir Lionel Messi face à l'OL ?

A la 76ème minute de PSG-OL, Mauricio Pochettino a procédé à son premier changement. Pour faire entrer Achraf Hakimi, le technicien du PSG a décidé de sortir son numéro 30 : Lionel Messi. Une décision qui en a surpris plus d'un, à commencer par l'ancienne star du FC Barcelone, et qui a fait couler beaucoup d'encre. Interrogé sur son choix de remplacer Lionel Messi, Mauricio Pochettino a tenu à mettre les choses au clair. « Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non. (...) La réaction de Messi ? Je lui ai seulement demandé comment il allait, il m'a répondu “très bien, aucun problème” et c’est tout. C’était ça la conversation qu’on a eue près du banc » , a précisé Mauricio Pochettino après la victoire du PSG face à l'OL (2-1).

Une sortie par précaution pour Lionel Messi ?