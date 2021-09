Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar... Pochettino interpelle clairement Mbappé !

Publié le 21 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

Discret contre l'OL dimanche malgré sa passe décisive en fin de match, Kylian Mbappé doit s'intégrer au sein du secteur offensif comme l'explique Mauricio Pochettino.

Pour la première fois, contre Lyon dimanche, Mauricio Pochettino a aligné son quatuor offensif composé de Lionel Messi, Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Et bien qu'il semble être le plus en forme des quatre depuis le début de saison, l'international français a été très peu en vue. L'ancien Monégasque a effectivement touché peu de ballons et bien qu'il se soit distingué par une passe décisive pour Mauro Icardi en toute fin de match, Kylian Mbappé a semblé plus en retrait. Il faut dire que Lionel Messi a déjà joué avec Neymar, au FC Barcelone, et avec Angel Di Maria, en sélection argentine. Par conséquent, des connexions existent entre les trois autres. Et comme le souligne Mauricio Pochettino, c'est désormais à Mbappé de trouver sa place.

«Il faut intégrer Kylian et ça ca prendre un peu de temps»