PSG - Polémique : Neymar, Mbappé… Messi s’est fait une raison pour son statut !

Publié le 21 septembre 2021 à 13h10 par Th.B.

Patron incontesté au FC Barcelone avant son départ pour le PSG cet été, Lionel Messi aurait compris qu’il n’allait pas disposer du même statut à Paris et notamment en raison de Kylian Mbappé et de Neymar après sa sortie dimanche soir face à l’OL (2-1).

C’est le sujet dont tout le monde parle depuis dimanche soir. Lors de la rencontre opposant le PSG et l’OL au Parc des princes (2-1), Mauricio Pochettino a fait le choix de remplacer Lionel Messi dans le dernier quart d’heure du match par Achraf Hakimi. Une sortie qui a fait polémique en raison du refus du sextuple Ballon d’or de serrer la main à son coach lors de son remplacement et son expression faciale qui laissait entendre qu’il ne comprenait pas ce choix de l’entraîneur argentin. Le technicien du PSG a par la suite assuré en conférence de presse que cette décision était purement préventive, ne souhaitant prendre aucun risque avec l’état physique de Messi touché au genou lors du sommet de Ligue 1 face à l’OL selon le journaliste Abdellah Boulma.

Messi saurait qu’il n’est plus intouchable comme au Barça