PSG - Polémique : Riolo valide le choix «fou» de Pochettino avec Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le remplacement de Lionel Messi contre l'OL n'a pas manqué d'être commenté, Daniel Riolo estime que Mauricio Pochettino a fait le bon choix.

A la 76e minute du choc contre l'OL, alors que le PSG était tenu en échec et devait marquer pour s'imposer, Mauricio Pochettino n'a pas hésité à remplacer Lionel Messi par Achraf Hakimi. Un choix surprenant compte tenu de l'impact de La Pulga , d'autant plus que c'était son premier match au Parc des Princes. Un choix qui a fait grandement parler d'autant plus que Lionel Messi a semblé surpris. Mais après la rencontre, l'entraîneur du PSG justifiait son choix : « La réaction de Messi ? Je lui ai seulement demandé comment il allait, il m'a répondu “très bien, aucun problème” et c’est tout. C’était ça la conversation qu’on a eue près du banc . » Et Daniel Riolo partage cet avis.

«Sortir Messi peut sembler fou, mais c’était juste»