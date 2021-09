Foot - PSG

PSG : Thierry Henry annonce clairement la couleur pour Lionel Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que Lionel Messi connaisse un début de saison compliqué, Thierry Henry estime que le meilleur est à venir pour l'international argentin.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi connaît des débuts légèrement poussifs. Son premier but se fait toujours attendre et il se retrouve même au cœur d'une polémique après son remplacement contre l'OL en cours de jeu. Cependant, pour Thierry Henry, il n'y a aucun doute à avoir. L'ancien attaquant de l'équipe de France assure en effet que son ancien coéquipier va finir par s'acclimater à sa nouvelle équipe.

«Il faut un temps d’adaptation… même pour le meilleur joueur du monde»