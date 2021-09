PSG

PSG - Polémique : Mbappé, Neymar... Ce terrible constat sur le malaise Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Lors de PSG-OL ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a remplacé Lionel Messi par Achraf Hakimi à la 76ème minute. Alors que ce choix a fait polémique, Jérôme Rothen a pointé du doigt le coach du PSG.

A la 76ème minute de PSG-OL ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a remplacé Lionel Messi par Achraf Hakimi car il aurait reçu une béquille. Avant de faire ce choix, le staff aurait demandé des nouvelles au joueur parisien pour savoir si tout allait bien. Lionel Messi aurait rassuré le banc. Mais par précaution, Mauricio Pochettino a tout de même préféré sortir son numéro 30. Et selon Jérôme Rothen, le coach du PSG a mal agi vis-à-vis de Lionel Messi, en comparaison à Neymar et Kylian Mbappé.

«Neymar ou Mbappé, les soirs où ils ont été mauvais, il les a toujours laissés sur le terrain»