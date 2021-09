Foot - PSG

PSG - Malaise : Gros coup dur pour Lionel Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 14h00 par A.M.

Sorti sur blessure contre l'OL dimanche, Lionel Messi souffre toujours de son genou gauche et sera forfait mercredi contre Metz et pourrait être absent plus longtemps.

Dimanche soir contre l'OL, Mauricio Pochettino a pris la décision de remplacer Lionel Messi par Achraf Hakimi à la 76e minute de jeu. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté puisqu'il est très rare que l'international argentin cède sa place en cours de match, surtout quand son équipe doit marquer pour l'emporter. Mais c'est surtout la réaction de Lionel Messi qui a fait parler puisque le sextuple Ballon d'Or semblait très agacé et étonné de sortir. Et pourtant, l'entraîneur du PSG avait visiblement fait le bon choix.

Messi forfait contre Metz