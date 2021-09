Foot - PSG

PSG - Polémique : La vérité éclate enfin sur la sortie de Lionel Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 10h10 par D.M.

Biographe de Lionel Messi, le journaliste Guillem Balague déplore la polémique autour de la star argentine. Au moment de sa sortie lors de la rencontre face à l'OL, le joueur avait fait part de son incompréhension auprès de son entraîneur.

Chaque geste de Lionel Messi sera scruté et analysé. Et les journalistes du monde entier, présents au Parc des Princes ce dimanche, ont observé attentivement la sortie de l’attaquant argentin du terrain aux alentours de la 75ème minute. Visiblement surpris et agacé, le joueur a refusé de saluer Mauricio Pochettino avant de lâcher une petite grimace au moment de regagner son banc. Après la rencontre, l’entraîneur a justifié son choix fort et a assuré qu’il n’y avait aucun problème avec Messi : « La réaction de Messi ? Je lui ai seulement demandé comment il allait, il m'a répondu “très bien, aucun problème” et c’est tout. C’était ça la conversation qu’on a eue près du banc ».

« Son visage a trahi un mélange de confusion, d’agacement mais pas de rébellion »