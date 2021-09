Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino en plein doute sur ce dossier sensible !

Publié le 21 septembre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il a opéré à une rotation entre Keylor Navas et Gialuigi Donnarumma lors des deux derniers matchs du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas encore tranché sur l’identité du gardien qui joue le prochain match à Metz.

Mercredi dernier, après le match nul concédé par le PSG à Bruges en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino avait assuré qu’aucune hiérarchie claire n’avait été instaurée entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma : « Si Navas est bien installé devant Donnarumma ? Dans le football, tout est possible. J’ai pris cette décision pour ce match et on verra match après match selon les états de forme ». Des propos qui se sont vérifiés quelques jours plus tard, puisque c’est Donnarumma qui gardait les cages du PSG contre l’OL dimanche (2-1). Et le dilemme de Pochettino n’est pas terminé…

Le staff du PSG hésite encore entre Navas et Donnarumma