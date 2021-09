Foot - PSG

PSG - Polémique : L’OL ne digère pas le penalty de Neymar !

Publié le 21 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Si le PSG s’est imposé ce dimanche contre l’OL (2-1), chez les Gones, on crie à l’injustice, pointant notamment du doigt l’arbitrage de la rencontre.

Dans ce choc de la Ligue 1 opposant le PSG à l’OL, ce sont donc les hommes de Mauricio Pochettino qui sont repartis avec les 3 points. Mais que cela aura été compliqué pour le club de la capitale, qui a été mené au score. Il aura ensuite fallu un penalty de Neymar et un but de Mauro Icardi dans les arrêts de jeu pour s’imposer. Toutefois, ce résultat suscite la polémique puisque l’action du penalty de Neymar fait énormément parler. Si l’arbitre de la rencontre a sifflé faute de Malo Gusto sur le Brésilien, c’est ce dernier qui effectue la première faute sur le Lyonnais.

« Le penalty est une aberration »