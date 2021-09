Foot - PSG

PSG - Polémique : Aulas en remet une couche sur le penalty de Neymar !

Publié le 20 septembre 2021 à 12h10 par La rédaction

Un penalty litigieux a été accordé au PSG face à l’OL, ce qui lui a permis de revenir au score avant de s’imposer (2-1). Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a poussé un coup de gueule, demandant des réformes arbitrales.

Depuis le coup de sifflet final de la rencontre entre le PSG et l’OL, les lyonnais pointent du doigt l’arbitrage de Clément Turpin. Et une décision en particulier. Lorsqu’à la 62ème minute du match, l’arbitre décide de désigner le point de pénalty pour une faute de Malo Gusto sur Neymar. Du côté de l’OL, on estime que c’est le Brésilien qui est l’auteur de la première faute.

« Pourquoi refuser de voir la double faute de Neymar qui entraîne la chute de Malo Gusto ? »