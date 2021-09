Foot - PSG

PSG - Polémique : Les vérités de Malo Gusto sur le penalty de Neymar !

Publié le 20 septembre 2021 à 17h10 par T.M.

Ce dimanche, lors de la rencontre entre le PSG et l’OL, une action a fait polémique, celle du penalty accordé à Neymar suite à une faute de Malo Gusto. Alors que les Gones crient à l’injustice, le défenseur lyonnais suit également le mouvement.

Au bout du temps additionnel, le PSG a réussi à prendre l’avantage sur l’OL grâce à un but de Mauro Icardi. Auparavant, c’était Neymar qui avait remis les deux équipes à égalité en trompant Anthony Lopes sur penalty. Une action qui fait toutefois polémique. Alors que le Brésilien a lui même obtenu le faute en provoquant Malo Gusto, le jeune arrière droit de l’OL, du côté lyonnais, on estime qu’il n’y a en aucun cas faute, du moins pas du joueur de Peter Bosz puisque c’est Neymar qui serait en tort.

« C’est d’abord lui qui fait faute »