PSG - Malaise : Mauricio Pochettino est fixé pour Marco Verratti !

Publié le 20 septembre 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que le PSG se déplacera à Metz ce mercredi, Mauricio Pochettino ne devrait pas pouvoir compter sur la présence de Marco Verratti pour cette rencontre.

On l’a vu face au Club Brugge en Ligue des champions (1-1) et même contre Lyon ce dimanche au Parc des Princes (2-1), Marco Verratti manque cruellement au milieu de terrain parisien. Ce n’est pas une surprise, il s’agit là d’une chose connue depuis maintenant des années : l’entrejeu du PSG est moins fort sans l’Italien. Problème, ce dernier est trop fréquemment sujet aux blessures, et c’est précisément ce à quoi il fait face actuellement. En effet, Marco Verratti a été touché au genou lors de la dernière trêve internationale avec l’Italie. Et son retour à la compétition ne semble pas être envisageable à moins de quarante-huit heures du déplacement à Metz…

Marco Verratti trop court pour Metz ?