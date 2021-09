Foot - PSG

PSG - Polémique : Thierry Henry prend position sur le malaise Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 15h45 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Thierry Henry a livré son point de vue sur la sortie polémique de l’attaquant argentin du PSG dimanche soir, face à l’OL.

Les images ont rapidement fait le tour d’Europe dimanche soir, alors que Lionel Messi faisait sa première sortie au Parc des Princes à l’occasion du choc entre le PSG et l’OL (2-1) : l’attaquant argentin a été sorti aux alentours de la 75e minute de jeu par Mauricio Pochettino, et Messi a semblé surpris, voire agacé, par ce choix de son entraîneur. Et si Pochettino s’est efforcé d’éteindre la polémique en conférence de presse d’après-match, son choix a été commenté par les observateurs, et notamment Thierry Henry.

« Ne commençons pas la polémique »