PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino sur la polémique Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que les images du remplacement de Lionel Messi ont fait le tour du monde, Mauricio Pochettino n'est pas surprise par la proportion qu'a pris cette polémique.

Tout ce qui touche Lionel Messi fait rapidement le tour du monde. Son arrivée ultra-médiatisée au PSG cet été en est la preuve. Mais le revers de la médaille a été découvert dimanche avec la photo de la moue de l'international argentin au moment de son remplacement contre l'OL. Ce changement, et la réaction de Lionel Messi, ont été commentées un peu partout en Europe et ont généré de nombreux débats. Mauricio Pochettino a d'ailleurs été largement pointé du doigt, mais l'entraîneur du PSG est parfaitement conscient de la situation.

Pochettino n'est pas surpris par la polémique