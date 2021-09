Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino fait une grosse révélation sur son choix fort avec Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse ce mardi en marge du déplacement à Metz, Mauricio Pochettino a de nouveau commenté son choix de remplacer Lionel Messi.

Dimanche soir, contre l'OL, la principale action qui a marqué les esprits est le remplacement de Lionel Messi à la 76e minute de jeu. Un choix de Mauricio Pochettino qui a d'abord suscité de nombreuses interrogations compte tenu du fait que le PSG était alors tenu en échec et devait marquer pour s'imposer. Lionel Messi lui-même semblait surpris de cette décision. Mais le mystère a rapidement été levé puisque le club de la capitale a publié un communiqué qui révèle que « Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures . » Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino confirme que c'est la raison de son choix.

«Nous avons vu que Messi regardait son genou»