OM - Polémique : Payet, bagarre… Du nouveau sur les incidents à Nice !

Publié le 22 septembre 2021 à 15h45 par G.d.S.S. mis à jour le 22 septembre 2021 à 15h50

Alors qu’un échange de projectile entre Dimitri Payet et des supporters de l’OGC Nice avaient provoqué une bagarre générale en août dernier, l’un des protagonistes de l’affaire encourt six mois de prison ferme.

Les faits remontent au 22 août dernier, à l’occasion du match de championnat entre l’OGC Nice et l’OM : Dimitri Payet, qui venait de recevoir plusieurs projectiles dans le dos, s’était mis en colère en renvoyant la pareille aux supporters niçois. S’en était alors suivie une énorme bagarre sur le bord de la pelouse mêlant joueurs, membres des deux staff, supporters mais également service de sécurité. Et Tony C, le supporter qui était rentré sur la pelouse pour mettre un coup à Dimitri Payet, était jugé ce mercredi pour ces faits : « Je suis bien rentré sur le terrain, j’ai mis un coup de pied, puis un joueur de Nice m’a repoussé, je suis revenu en tribune », a-t-il indiqué selon les révélations de RMC Sport.

Six mois ferme pour le supporter Niçois ?