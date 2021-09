Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme projet pour la vente du club se complique...

Publié le 24 septembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Longtemps considéré comme l'une des pistes les plus chaudes pour le rachat de l'ASSE, le projet du Prince cambodgien prend du plomb dans l'aile. Au-delà des interrogations que suscite la provenance de ses fonds, Norodom Ravichak n'aurait toujours pas eu accès à la data room.

La vente de l'AS Saint-Etienne semble être entrée dans un nouvelle phase. En effet, L'Equipe révélait jeudi que deux projets avaient les faveurs du cabinet d'audit KPMG, mandaté pour l'occasion. Ainsi les projets d'Olivier Markarian, entrepreneur local, et du Prince cambodgien Norodom Ravichak semblent être jugés solides. Et pour cause, un accès à la data room leur aurait été accordé. Une étape très importante puisqu'il s'agit de la quatrième des sept nécessaires pour boucler le processus de vente. Les deux investisseurs pourraient donc avoir accès aux comptes de l'ASSE, une information cruciale avant la remise d'une offre définitive. Cependant, le Prince du Cambodge suscite quelques doutes en interne puisque L'Equipe rappelait que KPMG afficherait des inquiétudes concernant le pouvoir de décision du Prince cambodgien sur le fonds familial, basé en Suisse et estimé à 250M€. La provenance de ses fonds ne serait également pas aussi claire que celle d'Olivier Markarian.

Norodom Ravichak intrigue