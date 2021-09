Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros coup de froid pour ce projet à 100M€ !

Publié le 24 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'ASSE mené par Norodom Ravichak, le prince du Cambodge, semblait très avancé, en réalité, la situation ne serait pas si claire.

Les informations concernant la vente de l'AS Saint-Etienne ne cesse de s'accélérer. En effet, jeudi, L'Equipe révélait que deux projets avaient été validés par KPMG, le cabinet d'audit mandaté par l'ASSE. Ainsi les projets d'Olivier Markarian, entrepreneur local, et du Prince cambodgien Norodom Ravichak semblent être jugés solides puisque l'accès à la data room leur a été accordé. Une étape importante puisqu'il s'agit de la quatrième des sept que comptent un processus de vente. Norodom Ravichak serait d'ailleurs à la tête du projet le plus ambitieux puisqu'il serait prêt à investir 100M€.

Norodom Ravichak n'aurait pas encore accès à la data room