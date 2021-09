Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le Qatar impliqué dans la vente de l'ASSE ? La réponse

Publié le 23 septembre 2021 à 22h45 par D.M.

Certains médias avaient évoqué le lien possible entre le Prince cambodgien, Norodom Ravichak, et les frères Bessedik, proches de Nasser Al-Khelaïfi. Mais malgré cette proximité, le Qatar ne serait pas impliqué dans ce projet de rachat de l'ASSE.

Le processus de vente de l’ASSE suit son cours. L’Equipe annonce, ce jeudi, que le cabinet KPMG a sélectionné deux projets : celui d’Olivier Markarian et celui mené par Norodom Ravichak. Agé de 47 ans, ce Prince cambodgien serait prêt à dépenser 100M€ pour racheter le club stéphanois. Pour l’accompagner dans ce projet, Ravichak aurait demandé une aide aux frères Bessedik, proches de Nasser Al-Khelaïfi et basés au Qatar. Le président du PSG aurait même joué un rôle d’intermédiaire entre les dirigeants stéphanois et Ravichak. Assez logiquement, certains médias se sont demandé si l’émirat n’était pas derrière ce projet de rachat.

Ravichak n'aurait reçu aucune aide du Qatar