Mercato - ASSE : Gros coup de froid pour cette opération avec le Qatar !

Publié le 23 septembre 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que Norodom Ravichak serait en partie soutenu par le Qatar pour reprendre l'ASSE, ce projet susciterait toutefois plusieurs doutes en interne.

Mercredi, le cabinet d'audit KPMG mandaté par l'ASSE pour la vente du club aurait permis à deux projets d'accéder à la data room, quatrième des sept étapes d'un processus de vente. L'un des deux projets est celui porté par Norodom Ravichak, le prince du Cambodge. Le journaliste d'investigation Jack Abramović-Davies révélait d'ailleurs que ce projet est notamment soutenu par le Qatar. Le prince cambodgien possède en effet une société, B&N Conseil et Strategie, dont le directeur général est Ahmed Bessedik. Et ce dernier n'est autre qu'un excellent ami de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Une partie des fonds du projet de Norodom Ravichak proviendrait donc du Qatar.

Des gros doutes sur le prince du Cambodge ?