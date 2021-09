Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer rêvent d'un projet à 100M€ !

Publié le 23 septembre 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE est désormais bien engagé, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer réclament environ 100M€ au total.

« On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison ». Roland Romeyer l'a récemment annoncé, il espère réussir à boucler la vente de l'ASSE d'ici la fin de l'année. Et cela tombe bien puisque le cabinet d'audit KMPG mandaté par les Verts, aurait accéléré le processus en donnant accès à la data room à deux projets jugés suffisamment solide pour racheter l'ASSE.

Caïazzo et Romeyer veulent 100M€ au total pour la vente de l'ASSE