Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer en rajoutent une couche sur la vente du club !

Publié le 23 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE semble s'être accéléré ces dernières heures, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont publié un communiqué afin de mettre les choses au clair concernant ce dossier.

Dans ses colonnes ce jeudi, L'Equipe en dit plus concernant la vente de l'AS Saint-Etienne. Et pour cause, le processus serait entré dans une autre phase puisque KPMG aurait permis à deux projets d'accéder à la data room qui correspond à la quatrième des sept phases concernant la vente d'un club. Ainsi, les projets d'Olivier Markarian, entrepreneur local et du Prince cambodgien Norodom Ravichak, semblent tenir la corde. Ce dernier a d'ailleurs publiquement annoncé sa candidature. « Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne. Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone », confiait-il à RFI . Mais visiblement, toutes les rumeurs entourant la vente de l'ASSE commencent à agacer Bernard Caïazzo et Roland Romeyer qui ont publié un communiqué par le biais de l'agence de communication parisienne JPMA, mandatée par les Verts.

«Le dossier de la vente du club sera géré sans urgence et sans précipitation»