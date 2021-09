Foot - Mercato

Mercato - Officiel : M’Baye Niang signe aux Girondins de Bordeaux !

Publié le 24 septembre 2021 à 16h11 par La rédaction mis à jour le 24 septembre 2021 à 16h13

Comme le10sport.com vous l’avait annoncé ces derniers jours, M’Baye Niang a officiellement rejoint les Girondins de Bordeaux ce vendredi, mettant fin à son aventure au Stade Rennais.

Depuis quelques jours, le nom de M’Baye Niang est évoqué avec insistance du côté des Girondins de Bordeaux. Le 22 septembre, le10sport.com vous révélait que son arrivée se précisait de plus en plus alors que le clan Niang et le club bordelais se rapprochait d’un accord total pour que leur collaboration puisse commencer. Le Stade Rennais et M’Baye Niang, c'est officiellement de l’histoire ancienne puisque ce vendredi Bordeaux a annoncé la signature de l’attaquant sénégalais aux Girondins.