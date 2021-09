Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole fait une révélation fracassante sur le feuilleton Pogba !

Publié le 23 septembre 2021 à 17h10 par B.C.

Alors que le PSG reste intéressé par Paul Pogba, le FC Barcelone a bien l’intention de tenter sa chance avec le Français dans les prochains mois.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba s’apprête à prendre une grande décision pour son avenir. En effet, Manchester United cherche toujours à prolonger le bail du Français et pourrait lui proposer un nouveau salaire XXL pour le convaincre, mais en parallèle, plusieurs clubs sont à l’affût pour s’attacher librement ses services. Le PSG, la Juventus et le Real Madrid suivent attentivement la situation de Paul Pogba et pourraient se positionner très prochainement, mais le FC Barcelone devrait également avoir son mot à dire dans ce dossier.

Pogba, véritable objectif du Barça pour 2022