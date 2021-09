Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola pourrait tout relancer pour Haaland !

Publié le 24 septembre 2021 à 19h15 par A.M.

Bien que le Real Madrid semble en pole position pour le recrutement d'Erling Haaland, Mino Raiola pourrait relancer ce dossier.

L'été prochain, Erling Haaland va probablement dynamiter le marché. Et pour cause, alors qu'il affole les compteurs, le buteur norvégien disposerait d'un accord avec le Borussia Dortmund pour être transféré en 2022. Et le Real Madrid aurait d'ailleurs les faveurs du joueur, d'autant plus que Florentino Pérez entretient d'excellentes relations avec les dirigeants du club de la Ruhr. Toutefois, c'est sans compter sur Mino Raiola.

Raiola va faire monter les enchères