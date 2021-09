Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar plus que jamais en danger pour Erling Haaland ?

Publié le 24 septembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il devrait être le grand animateur du prochain marché des transferts, Erling Haaland ne manque pas de prétendants. Mais le Real Madrid semble être aux yeux de tous les observateurs le grand favori pour recruter le buteur norvégien.

Cela ne fait aucun doute, Erling Haaland sera l'un des grands animateurs du futur mercato estival. Le buteur du Borussia Dortmund affole les compteurs et disposerait d'une clause, ou d'un accord avec son club, pour faciliter son transfert. Une information qui a mis en alerte tous les plus grands clubs européens à l'image du PSG, qui vise le Norvégien afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le Real Madrid semble également avoir fait d'Erling Haaland sa grande priorité. Et comme l'expliquait récemment Javier Tebas, le club merengue aura les moyens de ses ambitions. « Le Real Madrid a vendu pour 200M€ de joueurs. Ils ont assez d’argent pour recruter Mbappé et Haaland. Ils n’ont pas perdu d’argent et en plus ils ont vendu des actifs. Ce qui n’est pas compréhensible c’est que quelqu’un perde 400M€, ait 500M€ de masse salariale et puisse refuser des offres comme celle faite pour Mbappé », confiait le président de LaLiga dans des propos rapportés par AS . Il n'est d'ailleurs pas le seul à le penser.

Haaland au Real Madrid, tout le monde y croit