Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi dévoile les coulisses de son arrivée !

Publié le 24 septembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Deuxième recrue arrivée cet été au PSG, Achraf Hakimi a expliqué comment le club de la capitale l’a convaincu de rejoindre ses rangs, tout en ne cachant que pas que Mauricio Pochettino a joué un rôle dans sa décision.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi a été la deuxième recrue du PSG au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Il est d’ailleurs le seul joueur arrivé dans le cadre d’un transfert pur dans la mesure où Paris a du débourser la coquette somme de 60 M€ hors bonus pour arracher sa signature à l’Inter. Mais le moins que l’on puisse dire est que les pensionnaires du Parc des Princes ne doivent pas regretter leur investissement tant Achraf Hakimi se montre performant dans le couloir droit de la défense. C’est bien simple, le PSG dispose maintenant enfin d’un top joueur dans ce secteur avec Achraf Hakimi, qui fait déjà l’unanimité parmi les supporters parisiens.

« Je suis déjà sûr de ne pas m'être trompé »