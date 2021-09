Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne met le feu au feuilleton Donnarumma !

Publié le 24 septembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Arrivé libre cet été au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma joue peu et semble être derrière Keylor Navas dans la hiérarchie. Une situation qui commencerait à poser problème selon la presse italienne.

En s'attachant les services de Gianluigi Donnarumma libre, le PSG a réalisé une très belle affaire, mais s'offre également un joli casse-tête. En effet, le club de la capitale a attiré l'un des meilleurs portiers du monde... alors qu'il en possède déjà l'un avec Keylor Navas qui sort de deux magnifiques saisons. Il faut donc gérer cette concurrence et après la victoire à Metz mercredi (2-1), Mauricio Pochettino se prononçait sur cette situation : « C’est clair depuis le début de saison. C’est important d’être clair, pas seulement avec les gardiens. La décision quand on choisit c’est en fonction des caractéristiques. Les deux gardiens ont un rendement exceptionnel y compris au quotidien. C’est aussi le cas de Rico et Letellier. C’est un choix difficile, mais c’est bien de sentir qu’ils soient attentifs et que les deux peuvent être titulaires ». Cependant, si cela semble clair pour l'entraîneur du PSG, ça l'est visiblement beaucoup moins aux yeux des Italiens.

Le cas Donnarumma agace l'Italie