Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino fait une annonce troublante pour deux stars !

Publié le 24 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma font l’objet d’une rude concurrence au sein du PSG, Mauricio Pochettino refuse d’instaurer une hiérarchie claire entre les deux et l’a fait savoir.

En décidant de faire venir Gianluigi Donnarumma cet été alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, le PSG a fait un choix très fort puisque Keylor Navas, impérial depuis son arrivée au Parc des Princes en 2019, doit désormais composer avec un concurrent direct. Et si l’on pouvait s’attendre à ce que Mauricio Pochettino finisse par désigner une hiérarchie claire chez ses gardiens, il n’en est rien dans l’esprit de l’entraîneur du PSG.

Pochettino ne choisit pas de gardien titulaire