PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Pochettino justifie sa gestion des gardiens !

Publié le 22 septembre 2021 à 21h15 par T.M.

Au PSG, la hiérarchie des gardiens est toujours très floue. Ce mercredi, Mauricio Pochettino en a donc dit plus sur ses choix avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Cet été, en allant chercher Gianluigi Donnarumma, le PSG a réalisé un gros coup, mais il s’est également mis une énorme épine dans le pied. En effet, comptant déjà sur Keylor Navas, le club de la capitale doit donc gérer cette hiérarchie chez les gardiens. Et forcément, cela n’est pas simple compte tenu du statut et du niveau du Costaricien et de l’Italien. Qui est alors le numéro 1 au PSG ? Depuis le début de la saison, c’est flou puisque Navas et Donnarumma n’arrêtent pas d’alterner. C’est encore le cas ce mercredi face à Metz puisque l’ancien du Real Madrid a retrouvé sa place de titulaire, qui était occupée par le récent vainqueur de l’Euro lors des derniers matchs du PSG.

« Quand on choisit c’est en fonction des caractéristiques »