PSG : L’anecdote de Ronald Koeman sur l’état d’esprit de Lionel Messi !

Publié le 22 septembre 2021 à 11h30 par Th.B.

Alors qu’il a souvent été perçu comme réservé au cours de sa carrière, Lionel Messi serait bel et bien un compétiteur assoiffé de victoires comme Guillem Balague le révélait via une anecdote remontant à la finale de la Ligue des champions de 2006 au Parisien. Son ex-entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, s’est d’ailleurs livré au sujet de l’esprit de compétition du nouveau numéro 30 du PSG.

Afin de redonner de l’élan à la locomotive du FC Barcelone qui avait perdu son chemin à Lisbonne un soir d’août 2020 face au Bayern Munich (8-2) dans le cadre du Final 8, Ronald Koeman était nommé entraîneur du Barça par l’ancien président Josep Maria Bartomeu. Après avoir fait un ménage en se séparant de certains poids lourds du vestiaire tant sur le plan sportif que financier, Koeman a basé sa philosophie de jeu autour de son ex-capitaine Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’or a semblé retrouver le sourire sous la houlette du technicien néerlandais, légende du FC Barcelone pour son coup franc victorieux à Wembley face à la Sampdoria en 1992. Grâce à son sacre en Coupe du roi, l’entraîneur du FC Barcelone a évité une nouvelle saison blanche pour le Barça , mais n’a pas pu empêcher le départ de Messi pour le PSG, les difficultés financières de l’institution blaugrana étant trop importantes. À l’occasion d’un entretien accordé à Voetbal International, Koeman a expliqué à quel point la présence de Lionel Messi à Barcelone masquait les lacunes de l’effectif culé. « Lionel Messi a tout déguisé à Barcelone. Il était si bon et il a gagné. Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais c'est lui qui a fait la différence. À cause de lui, tout le monde semble meilleur que lui. Ce n'est pas une critique, mais une observation ».

Messi, une discipline inégalable pour Koeman

Et au cours de l’interview en question pour Voetbal International , Ronald Koeman s’est également attardé sur la discipline sans pareille de Lionel Messi que ce soit en match ou lors des séances d’entraînement. « Je savais à quel point il est bon, mais c'est quand même agréable de le voir de près au quotidien. Tout ce que vous souhaitez enseigner à un footballeur, en matière de reconnaissance des situations, de prise de balle sous pression, de vitesse de balle, de finition, avec Messi tout est à dix. Pas normal, pas normal ! Lorsque nous nous entraînions à la finition, il y avait parfois des joueurs qui prenaient une balle facile, qui faisaient un peu les fous. Mais avec Messi, tout était : boom, boom, boom, boom. Pas de fioritures, tout était fonctionnel ». Voici le message que Koeman a dans un premier temps confié au média néerlandais avant de livrer une anecdote au sujet de Lionel Messi et sur son esprit de compétition.

L’anecdote de Koeman sur l’esprit de compétition de Messi