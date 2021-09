Foot - PSG

PSG : Lionel Messi a réglé un gros problème après son transfert au PSG !

Publié le 23 septembre 2021 à 19h45 par A.C.

Lionel Messi est définitivement installé à Paris, après toute une vie passée à Barcelone et en Catalogne.

C’est l’un des plus gros coups de l’histoire. Courant après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, QSI a enfin sa star planétaire. Si nous avons pu vous confirmer sur le10sport.com que des discussions ont eu lieu avec le Portugais, c’est l’Argentin qui est finalement arrivé au PSG. Son contrat avec le FC Barcelone était terminé depuis le 30 juin dernier et malgré tous les efforts de Joan Laporta, un nouveau contrat n’a pas pu lui être offert. Ainsi, Messi s’habitue peu à peu à sa nouvelle vie parisienne...

La famille Messi a enfin trouvé un pied-à-terre