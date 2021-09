Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino s’explique à nouveau pour Lionel Messi !

Publié le 23 septembre 2021 à 18h30 par T.M.

En sortant Lionel Messi face à l’OL, Mauricio Pochettino n’imaginait certainement pas que sa décision aurait un tel impact. Remplacer La Pulga a fait énormément polémique à travers de le monde, de quoi obliger l’entraîneur du PSG de se justifier sans cesse.

Face à l’OL, le PSG avait sorti son armada. En effet, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner ses 4 fantastiques avec Angel Di Maria et surtout le trio qui fait saliver tout le monde depuis cet été, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Si cette rencontre s’est soldée par une victoire pour le club de la capitale (2-1), le résultat a vite été éclipsé par une polémique qui a fait le tour du monde. En effet, à un quart de la fin, Mauricio Pochettino a choisi de remplacer Lionel Messi, ce qui n’a pas manqué d’étonner le principal intéressé, qui n’avait pas compris cette décision au moment de quitter le terrain. Il s’avère que ce choix était pour préserver l’ancien du FC Barcelone, touché au genou, comme l’ont révélé par la suite les examens effectués. Il n’empêche que ce choix de l’entraîneur du PSG a été commenté par tout le monde et beaucoup n’ont pas compris cette décision de sortir Lionel Messi, lui qui a très rarement cédé sa place en cours de rencontre que ce soit avec les Blaugrana qu’avec l’Argentine. La polémique a ainsi enflé et face à l’ampleur prise par cette affaire, Pochettino a dû se justifier à plusieurs reprises, assurant notamment qu’il n’y avait aucun problème avec son joueur.

« Ma priorité est de le protéger »