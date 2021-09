Foot - PSG

PSG : Entre Mbappé et Haaland, un ancien du Real Madrid tranche !

Publié le 23 septembre 2021 à 23h45 par Th.B.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès bien rempli avec le PSG notamment. Et d’après Samuel Eto’o, le champion du monde est destiné à de grandes choses et a une longueur d’avance sur Erling Braut Haaland.

Depuis son ascension fulgurante avec l’AS Monaco qui lui a notamment valu l’intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone à l’été 2017 avant qu’il ne prenne la décision de rester en France en signant un contrat de cinq saisons avec le PSG. Entre temps, Mbappé est devenu Golden Boy, champion du monde avec l’Équipe de France et a multiplié les trophées UNFP du meilleur joueur de l’année. Pas de quoi surprendre Samuel Eto’o qui voit en l’attaquant du PSG un joueur capable de prendre la relève de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. « J'ai toujours dit qu'il était le prochain très grand. Aujourd'hui, nous avons deux phénomènes qui sont là, Cristiano Ronaldo et Messi, qui sont au-dessus de tout le monde, mais le prochain grand est Mbappé. Il a tellement de qualité... il peut jouer pour n'importe quelle équipe ». Depuis qu’il s’est révélé aux yeux de l’Europe lors de la phase de poules de la Ligue des champions de l’édition 2019-2020 avec le RB Salzbourg avant de filer lors du mercato hivernal au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne cesse de faire parler de lui en empilant but sur but. De quoi en faire un joueur évoluant dans la même cour que Kylian Mbappé ?

Eto’o place Mbappé au-dessus d’Haaland !