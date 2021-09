Foot - PSG

PSG - Polémique : Le coup de gueule inattendu de Neymar !

Publié le 23 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Très proche de Lucas Paqueta, Neymar a défendu son compatriote qui a écopé d'un carton jaune après avoir réalisé un geste technique.

Lors de ses premiers matches au PSG, de nombreux observateurs ont reproché à Neymar ses gestes techniques, considérés par les adversaires comme une provocation. Et un autre Brésilien en Ligue 1 en fait les frais. En effet, à l'occasion de la victoire l'OL contre Troyes (3-1), Lucas Paqueta a écopé d'un carton jaune... après avoir tenté un coup du sombrero sur Giulian Biancone. Le défenseur de l'ESTAC a repoussé cette tentative et s'est plaint auprès de l'arbitre que le geste du milieu de terrain de l'OL était une façon de le chambrer. Stéphanie Frappart, qui dirigeait cette rencontre, a alors calmé la situation avec un coup de sifflet, et appelé Lucas Paqueta afin de l'avertir. Neymar, qui est tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux, pousse un coup de gueule pour défendre son compatriote.

Neymar monte au créneau pour Paqueta