PSG - Polémique : Neymar, OL… La nouvelle sortie fracassante de Jean-Michel Aulas !

Publié le 22 septembre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors qu’un pénalty généreux a été accordé à Neymar lors du choc entre le PSG et l’OL (2-1), Jean-Michel Aulas ne parvient toujours pas à accepter cette décision de l’arbitre.

Si le changement de Lionel Messi en cours de match a énormément fait parler ce dimanche, un autre fait de jeu a suscité la polémique lors du choc entre le PSG et l’OL (2-1). Après un contact entre Neymar et Malo Gusto dans la surface, un penalty a été accordé au Brésilien alors que ce dernier semblait avoir été le premier à commettre une faute sur le jeune joueur de l’OL. Une décision qui a totalement relancé le cours de la partie et que ne digère pas Jean-Michel Aulas. « Le penalty est une aberration. La VAR aurait dû intervenir. La décision n'est pas normale », a lâché le président lyonnais dimanche soir au micro d’ OLTV , avant d’en remettre une couche sur Twitter quelques heures après.

« Merci à la DTA de s’exprimer »

Alors que le compte de l’ After Foot a publié sur ses réseaux sociaux une nouvelle image de l’action litigieuse sur laquelle on voit Neymar accrocher Malo Gusto, Jean-Michel Aulas en a profité pour interpeller la LFP et la FFF concernant le règlement : « La réalité photographique de cette action devrait inciter les acteurs arbitraux de cette séquence à s’exprimer clairement, à défaut la crédibilité du corps arbitral va en souffrir ? Merci à la DTA de s’exprimer… »