Mercato - PSG : L'avenir de Kylian Mbappé serait réglé !

Publié le 24 septembre 2021 à 12h45 par A.M.

Après avoir tenté de recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid serait désormais certain que l'attaquant du PSG débarquera à la fin de la saison.

Le feuilleton Mbappé a largement animé la dernière semaine du mercato. Et pour cause, le Real Madrid est passé à l'action en transmettant pas moins de trois offres au PSG allant de 160M€ à 200M€. Mais à chaque fois, le club de la capitale s'est fermement opposé au départ de Kylian Mbappé malgré l'échéance de son contrat en juin prochain. D'abord décidé à recruter l'international français cet été, le Real Madrid a revu ses plans, mais pas ses ambitions.

Le Real serait convaincu de l'arrivée de Mbappé en 2022