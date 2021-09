Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG fera tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le club de la capitale n’aurait que très peu de chance d’y arriver.

Le Real Madrid n’ayant pas répondu à ses attentes, le PSG a donc décidé de conserver Kylian Mbappé. Toutefois, le club catalan s’expose à un gros risque, celui de perdre gratuitement son joueur dans un an. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et s’il ne prolonge pas d’ici là, son avenir s’écrira loin du Parc des Princes. Une catastrophe que le PSG veut éviter et pour cela, la direction parisien va s’activer pour le prolonger. Une mission perdue d’avance ?

Mbappé n’a qu’un rêve : le Real Madrid !