Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli veut encore des renforts !

Publié le 24 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, les recrues se sont multipliées à l’OM. Mais pour Jorge Sampaoli, cela ne serait pas assez.

Entre la saison dernière et celle-ci, le visage de l’OM a bien changé. En effet, durant l’intersaison, Pablo Longoria a apporté de nombreux changements au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, qui a accueilli de nombreuses recrues avec Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba, Pau Lopez, Pol Lirola et Amine Harit. Ces arrivées permettent donc à Sampaoli d’avoir de nombreuses solutions à tous les postes.

Des renforts sont nécessaires ?